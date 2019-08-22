كيف يستعد التونسيون للانتخابات الرئاسية والتشريعية؟ (فيديو إرم)

تثير الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في تونس، مخاوف وهواجس عدد من التونسيين، خاصة أنها تأتي في مرحلة سياسية صعبة، وفي ظل وضع محلي وإقليمي مضطرب، وسط غموض غير مسبوق يخيم على الساحة السياسية عقب رحيل الرئيس الباجي قائد السبسي، ووسط موجة غير مسبوقة من الترشحات للاستحقاق الرئاسي والتشريعي المقبل.

موقع ”إرم نيوز“ استطلع آراء عدد من التونسيين حول العملية الانتخابية التي ستشهدها بلادهم بعد أسابيع قليلة، كما استطلع آراء ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والأجهزة الأمنية حول الاستعدادات لهذا الموعد الذي يتوقع مراقبون أن يكون مصيريًا.

وعبر عدد من المواطنين التونسيين لموقع ”إرم نيوز“، عن ارتياحهم إزاء هذه الانتخابات، خاصة مع مرور تونس بمرحلة متقدمة من الانتقال الديمقراطي، فيما عبر آخرون عن مخاوفهم وقلقهم من إمكانية عدم جاهزية التونسيين لهذا الاستحقاق الانتخابي، وعدم حسم خياراتهم بعد، خاصة أمام العدد الكبير للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وأمام العدد الهائل للقوائم الانتخابية المترشحة للانتخابات التشريعية.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بافون، في تصريح لموقع ”إرم نيوز“، أن الهيئة قامت بكامل االترتيبات اللازمة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية، رغم بعض التغييرات في المواعيد.

وشدد على جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لهذا الموعد، مؤكدًا على ثقته التامة في تجاوز هذا الاستحقاق الانتخابي بنجاح.

بدوره، أكد المكلف بالإعلام لدى نقابة قوات الأمن العمومي في تونس، أن القوات المسلحة التونسية سواء أمنية أو عسكرية على أتم الاستعداد لإنجاح الانتخابات، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والشروع في استعدادات مكثفة لتأمين الاستحقاق الانتخابي المرتقب.