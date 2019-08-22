تونس.. الزبيدي يعلن أسماء فريق حملته الانتخابية

أعلن وزير الدفاع المستقيل والمرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، عبدالكريم الزبيدي، اليوم الخميس، عن فريق حملته الانتخابية، والذي ضمّ وزيرين سابقين وعددًا من الشخصيات التونسية، ومجموعة من نواب البرلمان.

وذكر الزبيدي، في بيان، أن حملته الانتخابية سيقودها وزير التكوين المهني والتشغيل السابق فوزي عبدالرحمن، وهو قيادي مستقيل من حزب آفاق تونس، بينما تمّ إسناد مهمة المنسق العام للحملة لوزير الطاقة السابق خالد قدور.

من جهة أخرى، يضم فريق الزبيدي، مدير مكتبه حامد مبارك، ومديرًا إداريًا للحملة هو والي تونس السابق فاخر القفصي، ومتحدثين اثنين باسم الحملة، هما سناء غنيمة ومحمد هداية البناني.

كما يضم الفريق، ممثلين عن أحزاب سياسية ومجموعة من نواب البرلمان ممن زكوا ترشيحه للانتخابات الرئاسية، من بينهم رئيس حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني، والقيادي في حزب نداء تونس خالد شوكات، والقيادية في حزب آفاق تونس ريم محجوب.

ويجري عبدالكريم الزبيدي، اليوم الخميس، في السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، أول حوار صحفي، عبر قناة الحوار التونسي الخاصة.

وقالت تقارير إعلامية، إن الزبيدي سيكشف خلال حواره مجموعة من الحقائق والمعلومات.