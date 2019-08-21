الجيش الليبي يدمر 16 آلية للميليشيات ويتقدم بمحور السبيعة

دمر الجيش الوطني الليبي، نحو 16 آلية لقوات حكومة الوفاق، وقتل العشرات من عناصر ميليشيا أسامة الجويلي، في المعارك الدائرة، منذ صباح اليوم، بمنطقة السبيعة، جنوبي العاصمة طرابلس، وفق مصدر عسكري.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“ إن ”وحدات الجيش سيطرت على كوبري السبيعة، كما سيطرت على معهد الطيران، وتقدمت إلى ما وراء منطقة المصنع، ولا يزال التقدم مستمرًا“ بمحور السبيعة.

وأشار إلى أن قوات الجيش، أوقعت خسائر بصفوف ميليشيا الجويلي التي حاولت استهداف قوات الجيش في منطقة السبيعة.

وقال المصدر: إنّ الوضع بمحاور القتال ”تحت سيطرة الوحدات العسكرية التي لا تزال تتقدم، وتتقهقر الميليشيات“، مبينًا أن ”الوحدات العسكرية غنمت عددًا من الآليات، من ضمنها دبابة ومجموعة من العربات والأسلحة والذخائر“.

ويشن الجيش الوطني الليبي منذ الرابع من نيسان/ابريل، عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات.