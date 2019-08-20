محطات الوقود المتنقلة.. وسيلة الليبيّين لتعبئة خزانات السيارات (صور)

ينطلق أكرم الجليدي الموظف بالدولة في ليبيا بسيارته إلى ضواحي العاصمة الليبية طرابلس في رحلة تستغرق 90 دقيقة كل أسبوع؛ لملء خزان سيارته من محطة وقود متنقلة، وعادة ما ينتظر ساعات حتى يتحقق له مراده، وأحيانًا يعود خاوي الوفاض مع اشتداد نقص الوقود.

وقال الجليدي، وهو أب لثلاثة أطفال، عند محطة بنزين متنقلة بها شاحنة ومضختان ومظلة صغيرة حمراء، ”أقود كل أسبوع من رقدالين إلى طرابلس، للحصول على خزان كامل من البنزين، ولكن أحيانًا أرجع للمنزل خالي الوفاض“، وتبعد رقدالين 115 كيلومترًا غربي طرابلس.

وإذا لم يجد الجليدي البنزين في طرابلس فإنه ينطلق إلى الزاوية على مسافة 45 كيلومترًا غربي طرابلس؛ لشرائه من السوق السوداء، حيث يبلغ سعر العشرين لترًا 50 دينارًا ليبيًا، ويبلغ السعر الرسمي للتر 0.15 دينار.

ووصلت الحرب إلى طرابلس ومناطق في غرب ليبيا منذ بدأت قوات الجيش الليبي، بقيادة الجنرال خليفة حفتر، حملة للسيطرة على العاصمة الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق.

ولم تحسم معارك طرابلس أيًا من الطرفين؛ لكن الصراع تسبب في نزوح أكثر من 100 ألف شخص عن بيوتهم في المدينة وحولها وأثر سلبًا على إمدادات المياه والكهرباء والوقود.

ولأن سائقي الشاحنات يرفضون تسليم الوقود إلى محطات البنزين في مناطق الصراع، أرسلت شركة البريقة لتسويق النفط المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط، شاحنات صهريج لتزويد أصحاب السيارات بالوقود في الشوارع.

وقال صاحب سيارة ينتظر دوره عند واحدة من هذه المحطات المتنقلة: ”نحن شعب يشتهر بالنفط، لكننا مضطرون إلى الوقوف طوابير معظم اليوم للحصول على البنزين، لا معنى لذلك“.

ويعتبر الناس سياراتهم ضرورية في بلد لا توجد فيه وسائل مواصلات عامة تذكر ويواجهون فيه قضاء وقت طويل في الذهاب إلى العمل وشراء الغذاء واحتياجاتهم المنزلية.

ومنيت ليبيا المصدرة للنفط بنقص في الوقود منذ انزلاق البلاد إلى حالة فوضى في 2011، عندما أطيح بالزعيم معمر القذافي، وتمتد طوابير السيارات المنتظرة لما يزيد على كيلومتر، ويترك بعض السائقين سياراتهم لتناول الطعام.

وتملك ليبيا قدرات محدودة لتكرير النفط ويجري تهريب بعض الوقود إلى خارج البلاد؛ نظرًا لأن سعر البنزين مدعم بشدة، وسعر لتر البنزين في ليبيا ضئيل للغاية مقارنة مع سعر البيع للمستهلك في تونس أو مالطا.

وتقول المؤسسة الوطنية للنفط، إن تهريب الوقود يكلف الاقتصاد الليبي 750 مليون دولار سنويًا، وينتهي الحال ببعض الوقود إلى السوق السوداء.

وقال عماد بن كورة مدير شركة البريقة لتسويق النفط، إن ”المخازن في غرب ليبيا بها 100 ألف متر مكعب من البنزين و75 ألف متر مكعب من وقود الديزل، لكن لا يجري توزيع الوقود بصفة دائمة“.

وأضاف بن كورة أن ”شركات التوزيع الوطنية لم تكن راغبة في تسليم الوقود أو عجزت عن تسليمه لأسباب؛ منها المخاوف الأمنية. فالاشتباكات المستمرة تفرض عبئًا ماليًا ولوجستيًا على عملياتنا وعلى عمليات شركات التوزيع“، مبينًا أن ”الحرب أدت إلى تفاقم أزمة قائمة بسبب التهريب والفساد، وأن شركته توقفت عن توريد الوقود لأكثر من 400 محطة وهمية تشارك في التهريب“.