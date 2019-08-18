”أمل و عمل“.. ائتلاف شبابي جديد يدخل معركة الانتخابات في تونس (فيديو إرم)

أُعلن في العاصمة تونس، اليوم الأحد، عن ائتلاف شبابي، لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، بـ 32 قائمة في مختلف الدوائر الانتخابية.

وقال الممثل القانوني للائتلاف الذي يحمل اسم ”أمل و عمل“، مالك الصياحي، خلال تصريح لـ“إرم نيوز“، إن الائتلاف يعتمد على ما وصفها بـ“الديمقراطية التشاركية“ في مواقفها السياسية، حيث يعمل بشكل جماعي، كما يجرى اتخاذ القرارات بصفة جماعية، من خلال التصويت.

وعن شروط الترشح لرئاسة القوائم الانتخابية أو عضويتها، قال مسؤول قطاع الاتصال والإعلام للائتلاف، فخر الدين بالقايد، إنّها تتمثل في“أن يكون المرشح، دون سن الـ 45 عامًا، وصاحب شهادة عليا، وذا مستوى تعليمي جامعي، كما عليه أن يكون غير مباشرٍ لأي مسؤولية حزبية، على الأقل لمدة 6 أشهر، قبل انخراطه بالحركة“.

وأكد عضو مجلس النواب، ورئيس إحدى القوائم الانتخابية للائتلاف ياسين العياري، أن ما يميز الائتلاف، هو اعتماده على الشباب، قائلًا:“هذا الجيل من الشباب، جاهز وناضج، ويريد خوض معركته في هذا الاستحقاق الانتخابي“.

وذكر العياري، لـ ”إرم نيوز“، أن ”معدل أعمار ممثلي الائتلاف في القوائم الانتخابية لا يتجاوز الـ 33 عامًا، ومعدل المستوى الدراسي، بكالوريا زائد خمسة، وكلهم ملتزمون قانونيًا، برفض مبدأ السياحة الحزبية وملتزمون بالتفرغ التام للعمل البرلماني، والتنازل عن الحصانة“.

كما أكدت مرشحة الائتلاف في إحدى القوائم الانتخابية، هاجر شباح، أن هدف شباب الائتلاف هو خدمة مصالح البلاد بروح جديدة، مشيرة إلى تمتع الشباب بخبرات في مختلف الميادين، والقطاعات الحيوية.