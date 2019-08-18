ليبيا.. مسلحون يختطفون مدير شركة ”الهاروج“ النفطية في طرابلس

اختطف مسلحون ملثمون، اليوم الأحد، رمضان النعمي، مدير عام شركة الهاروج النفطية في العاصمة الليبية طرابلس، على ما أفاد مصدر مسؤول في الشركة.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إنّ ”السيارات التي يستقلها الخاطفون تحمل لوحات وعلامات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق“، مشيرًا إلى أنّ ”النعمي اقتيد إلى جهة مجهولة“.

ورجح المصدر، أنّ يكون الاختطاف عائدًا إلى ”رفض مدير عام الشركة التعاون في الأمور العسكرية مع حكومة الوفاق، وعدم موافقته على قطع بعض خدمات الشركة عن شرق البلاد“.

تجدر الإشارة، إلى أن شركة ”الهاروج“ تعمل في مختلف أنحاء ليبيا، ويرجع تاريخ إنشاء هذه الشركة المتخصصة في العمليات النفطية المحدودة، والتي كان يطلق عليها شركة (فيبا) إلى سنة 1955، وانطلقت الشركة حينها تحت اسم ”موبيل ليبيا للنفط المحدودة“.