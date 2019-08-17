الجيش الليبي يبدأ عمليات عسكرية في العديد من المدن

بدأ الجيش الوطني الليبي ليل السبت سلسلة من العمليات عسكرية للسيطرة على مناطق جديدة في جميع محاور القتال في العديد من المدن.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان إن وحدات الجيش الوطني بدأت عمليات عسكرية للسيطرة على مناطق جديده في بعض المدن، دون إيراد تفاصيل إضافية.

وذكر المركز أن هذه العمليات تتسم بالسرية الكاملة خاصة في ظل عدم وجود مصادر معلومات للمليشيات وحكومة الصخيرات.

وأهاب بالجميع عدم نشر تحركات القوات المسلحة أو المعلومات غير الصحيحة عن التقدمات حتى تقوم الجهات الرسمية بالجيش الوطني بنشرها.

وقال مصدر عسكري تحدث إلى ”إرم نيوز“ أن العمليات العسكرية التي بدأت هذه الليلة، تشمل كل مناطق التماس مع المليشيات في كل ليبيا.

وذكر المصدر التابع للتوجيه المعنوي في الجيش الليبي، أن السرية جزء من هذه العمليات، متوقعا نتائج حاسمة خلال الساعات والأيام المقبلة.

من جهة آخرى، قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن مجموعة عمليات شباب العاصمة الداعمين للجيش وجهوا تحذيرا لكافة البوابات والتمركزات التابعة للمليشيات بطرابلس الثابتة منها والمتحركة، بأنها ومنذ ليلة الغد، سيتم إستهدافها، داعية عناصر الميليشيات ترك المناوبات الليلية والا سيكونون هدفا مشروعا.