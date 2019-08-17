نشر قائمة التزكيات.. ”نواب النهضة“ يزكوّن 5 مرشحين للرئاسة

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قائمة النّواب الذين قاموا بتزكية المرشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة، بعد جدل واسع بشأن تكتّم الهيئة على القائمة.

وكشفت القائمة، التي جرى نشرها اليوم السبت، أن 150 نائبًا، من بين 217 برلمانيًا إجمالي النواب، قاموا بتزكية 11 مرشحًا للانتخابات الرئاسية، وحصل رئيس الحكومة ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد على 30 تزكية، وهو أعلى عدد تزكيات، في حين حصل نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية عبدالفتاح مورو على 17 تزكية.

وأظهرت البيانات أن نواب حركة النهضة قاموا بتزكية خمسة مرشحين هم: عبدالفتاح مورو، حمادي الجبالي، إلياس الفخفاخ، منصف المرزوقي، وحاتم بولبيار.

وقام نواب كتلة الائتلاف الوطني بتزكية رئيس الحكومة ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد، في حين قام نواب كتلة الجبهة الشعبية بتزكية القيادي في حزب الوطد الموحّد منجي الرحوي.

وطالبت فعاليات سياسية ومنظمات المجتمع المدني في وقت سابق بنشر القائمة، وتمكين التونسيين من حقهم في الاطلاع على أسماء النواب الذين زكّوا المترشحين للانتخابات الرئاسية.

الجدير بالذكر أن قانون الانتخابات في تونس يفرض على المرشحين للانتخابات الرئاسية تقديم عشر تزكيات من نواب البرلمان أو عشرة آلاف تزكية من مواطنين تونسيين.