التشيك تغلق سفارتها في ليبيا بسبب تردي الوضع الأمني

أعلنت وزارة الخارجية التشيكية، اليوم الجمعة، إغلاق سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، بسبب تردي الوضع الأمني.

ونقلت السفارة عملها فعليًا إلى تونس منذ نيسان/ أبريل 2015، والإبقاء على ”عمل جزئي“ من طرابلس، حيث تعاونت مع حكومة الوفاق في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والحد من الهجرة غير الشرعية ومشاريع تنموية.

لكنّ وزارة خارجيتها أعلنت، اليوم، الإغلاق التام للسفارة من طرابلس، بالنظر للوضع الأمني الحالي وعدم وجود أي احتمال فوري لتحسنه، حيث ستتولى السفارة التشيكية في تونس جدول الأعمال المقرر، والذي سيتم تعزيزه للوفاء بهذه الالتزامات.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال المباحثات التي أجراها إبان زيارته إلى براغ في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي الشركات التشيكية للعمل في ليبيا، وفتح قنوات للتعاون مع القطاع الخاص في عمليات الإعمار وإعادة البناء، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.