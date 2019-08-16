رئيس هيئة الانتخابات التونسية لـ“إرم نيوز“: هذه خطتنا لمنع استغلال النفوذ الحكومي (فيديو إرم)

قال رئيس هيئة الانتخابات التونسية، نبيل بافون، في لقاء خاص مع موقع ”إرم نيوز“ إنّ الهيئة خصصت ما لا يقل عن 1200 مراقب موزعين على كامل تراب الجمهورية، لمراقبة الأنشطة الميدانية للأحزاب السياسية خلال الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية.

وفيما يتعلق بمشاركة أعضاء من الحكومة في الانتخابات التشريعية، وترشح رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، لمنصب رئيس الجمهورية، ومخاوف البعض من توظيف المال العام وموارد الدولة للدعاية الانتخابية، أكد بافون أنّ ”الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضعت خطة في الغرض للتصدي لأي محاولة لاستعمال المصالح الإدارية للحملة الانتخابية“.

وأوضح أنّ ”الهيئة ستقوم بمراقبة عمليات تمويل الحملات الانتخابية، من خلال لجنة خاصة متكونة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وزارة المالية، والبنك المركزي“.

وحذّر بافون المترشحين للانتخابات الرئاسية من محاولة استغلال نفوذهم خلال الحملة الانتخابية.

وفي رده على سؤال حول مدى استعداد الهيئة للاستحقاق الرئاسي المرتقب، أكد رئيس هيئة الانتخابات أنه رغم الضغط والتغييرات التي طرأت على جدول أعمال هيئة الانتخابات، إلا أنّ ”الهيئة على استعداد كامل لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده وبشكل نزيه وشفاف“.