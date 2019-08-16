مصادر: أعمال انتقامية ضد مؤيدي الجيش الليبي في طرابلس

نفذت عناصر من مليشيات تتبع حكومة الوفاق في ليبيا حملات انتقامية ضد منازل عدد من منتسبي الجيش الوطني في العاصمة طرابلس.

وكشف الناشط في شؤون الجماعات المتطرفة محمد بوشقمة عبر صفحته بموقع ”فيسبوك“ أن مسلحي حكومة الوفاق دمروا وأحرقوا عددًا من منازل منتسبي القوات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ إن عناصر من مليشيا قوة الردع الخاصة والنواصي داهمت منزل عائلة الضابط المهجر من طرابلس الرائد باسم البوعيشي، وقامت بالسطو عليه وسرقة كل محتوياته، وسط احتجاج العائلة.

وتأتي هذه العملية الانتقامية ضد “ آل البوعيشي المتحدرين من مدينة ترهونة، ضمن عمليات انتقامية طالت أبناء العائلة، حيث جرت سرقة ممتلكاتهم وإحراق بيوتهم، واعتقال عدد منهم، بسبب مناصرتهم للجيش الوطني الليبي“.

وكانت مصادر حقوقية قد أبلغت ”إرم نيوز“ أن عدد المعتقلين في صفوف مؤيدي الجيش تجاوز الـ750 شخصًا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في وقت سابق، إن المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق اعتقلت بشكل تعسفي، وأخفت قسرًا مئات الأشخاص من مؤيدي القوات المسلحة في طرابلس، ومنهم من اقتيد لمجرد الاشتباه بتأييده للقوات المسلحة.