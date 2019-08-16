غارات للجيش الليبي تستهدف مطار زوارة ومنطقة أبي كماش

قال مصدر عسكري تابع للقيادة العامة للجيش الليبي إن طائرات الجيش أغارت اليوم الجمعة وللمرة الثانية على أهداف محددة في مطار زوارة غرب العاصمة الليبية طرابلس.

ووفقًا للمركز الإعلامي لعملية الكرامة فإن الغارة التي حدثت اليوم استهدفت نقاطًا محددة داخل المطار ولم تصب أي هدف مدني في المطار.

وأشار المركز عبر صفحته على ”فيسبوك“ بأن الإصابات كانت مؤثرة وفاعلة.

وأضاف المركز أن الأهداف التي استهدفتها طائرات الجيش الليبي عبارة عن أماكن لإيواء الطائرات المسيرة التركية التي نقلت إلى زوارة بعد استهداف وتدمير حظائرها في كل من طرابلس ومصراته.

وفي نفس السياق أكد المركز الإعلامي بأن غارة أخرى استهدفت حظائر للطائرات المسيرة ومخزن لذخائر الطائرات في منطقة أبي كماش التي تقع إلى غرب زوارة بحوالي 35 كم .

يذكر أن الجيش الليبي استهدف خلال الأسابيع الماضية وبغارات مكثفة أهدافًا عدة في مطار معيتيقة ومصراته وسرت وزوارة تتخذ أغلبها كحظائر ومخازن لطائرات تركية مسيرة.