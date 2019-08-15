مصر.. الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية وقعها حسني مبارك قبل 15 عامًا (صورة)

بدأت مصر رسميًا تفعيل اتفاقية لتبادل المحكوم عليهم جنائيًا مع دولة المغرب، الخاصة بالعقوبات السالبة للحريات، بعد 15 عامًا من توقيعها.

ورغم أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان قد وقع الاتفاقية في مطلع عام 2004 مع الجانب المغربي وموافقة مجلس النواب عليها إلا أنها لم تنشر في الجريدة الرسمية إلا اليوم الخميس بما يؤكد أنها غير مفعلة، ولم يعمل بها منذ تاريخ توقيفها.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الخميس، في عددها رقم 33 والصادر بتاريخ 15 أغسطس/آب 2019، قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حمل رقم 50 لسنة 2005 بالموافقة على اتفاقية مع المغرب لتبادل المحكوم عليهم، وذلك بعد مرور 15 عامًا على توقيع الاتفاقية.

ووقع وزير العدل المصري حينها مع نظيره المغربي، بتاريخ 2004/1/14 على اتفاقية ”نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيًا بعقوبات سالبة للحرية“ وذلك من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، ووافق على الاتفاقية الرئيس الأسبق عام 2005.