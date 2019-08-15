الجزائر.. فصل 3 قضاة متهمين بالتستر على قضايا فساد

أقالت وزارة العدل الجزائرية، اليوم الخميس، 3 قضاة متهمين بالضلوع في قضايا فساد، تتعلق بسوء استغلال المنصب ونهب المال العام وارتكاب تصرفات مسيئة لجهاز القضاء.

وتضمّن القرار، الذي اعتبر غير مسبوق، فصل قاضيين ووكيل جمهورية (مدعي عام)، يعملون بمحاكم ”تيارت“ و“الحراش“ و ”تلمسان“، بعد كشف ملفات فساد ضدهم.

وقالت وزارة العدل، في بيان، إن الثلاثة الموقوفين سيحالون على التحقيق بتهم متعددة، هي“سوء استغلال الوظيفة، وخرق الإجراءات القانونية، وانتحال صفة الغير، والإخلال بواجب التحفظ، وبتصرفات تمس سمعة القضاء، والخرق العمدي للإجراءات القانونية“.

وهذه أول مرة يتم فيها عزل قضاة جزائريين خارج الحركة الاعتيادية لتعيين وتحويل القضاة، بعد ثبوت تورطهم في التستر على ”فضائح نهب المال العام، وقبر ملفات فساد تخص التعدي على العقار الزراعي، وتلقي رشاوى ومزايا غير مستحقة واستغلال النفوذ“.

وباشرت وزارة العدل، اليوم الخميس، عملية كبرى لتنصيب نواب عامين ورؤساء مجالس قضائية بالولايات، عقب تنفيذ أكبر حملة إقالات وتعيينات بوظائف القضاء، منذ تنحي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم في 2 نيسان/أبريل الماضي.