سفير أمريكا الجديد بليبيا: هدفنا إنهاء القتال ودعم جهود الأمم المتحدة

تعهّد السفير الأمريكي الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، بالعمل الجاد من أجل إنهاء فوري للصراع القائم في ليبيا.

وقال نورلاند، في بيان نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا، عبر الحساب الرسمي لها بموقع ”فيسبوك“: ”أنا متحمس للالتقاء بشريحة واسعة من الليبيين في أقرب وقت ممكن، وأتطلع إلى اليوم الذي تسمح لنا فيه الظروف الأمنية بالعودة إلى ليبيا“.

وأوضح السفير الأمريكي، أن واشنطن ترغب في تكثيف النشاط الدبلوماسي مع جميع ”أطراف النزاع“، مضيفًا: ”هدفنا واضح، ويتمثل في إنهاء القتال، ودعم جهود الأمم المتحدة بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة في ليبيا“.

وأضاف السفير، بأن الولايات المتحدة، تعتبر هدنة العيد مناسبة مشجّعة، حيث أظهرت الحاجة إلى وقف شامل لإطلاق النار، ومضاعفة الجهود لإعادة إطلاق العملية السياسية.

وتابع نورلاند: ”نعتقد أنّ جميع الليبيين يستحقون العيش بسلام والاستفادة من ثروات البلاد، وتدعو الولايات المتحدة جميع الأطراف الخارجية للانضمام إلى هذه الجهود“.