وزير حقوق الإنسان التونسي يقدّم استقالته

قدّم وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان التونسي، محمد فاضل محفوظ، استقالته من الحكومة التونسية، وأعلن تفرغه لخوض الانتخابات التشريعية .

ووجّه محمد فاضل محفوظ، رسالته إلى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أكّد فيها أن القانون لا يمنعه من مواصلة مهامه في الحكومة التونسية والترشح للانتخابات التشريعية، لكنه فضل الاستقالة.

وأشار محفوظ، إلى أنه وافق على أن يكون عضوًا في الحكومة التونسية؛ ”بدافع دعم وحدة الصفّ الوطني والمساهمة في استقرار العمل الحكومي وتعزيز مسار تركيز الهيئات الدستوريّة ومزيد من تطوير الضمانات في مجال الحقوق والحريّات وتحصينها وإرساء خطاب بديل مناهض للتطرّف والعنف“، وفق ما جاء في الرسالة.

وقرر سبعة وزراء من الحكومة التونسية، الترشح للانتخابات التشريعية التي ستجري في تونس نهاية العام الحالي، دون أن يقدّموا استقالتهم من مناصبهم .

وينتمي خمسة من الوزراء إلى حركة النهضة الإسلامية، في حين ينتمي الوزيران الآخران إلى حركة ”تحيا تونس“ .

يُذكر أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قدّم ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 15 سبتمبر/أيلول القادم، وأكّد أنه لن يستقيل من رئاسة الحكومة .