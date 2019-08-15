للمرة الأولى.. كولومبيا تعين سفيرًا لها لدى الجزائر

أعلنت الجزائر، الأربعاء، اعتمادها رسميًّا أول سفير كولومبي لديها، في سابقة لم تشهدها البلاد منذ استقلالها قبل 57 عامًا.

وشهد قصر الرئاسة الجزائرية، تسلم الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، أوراق اعتماد السفير الكولومبي دييغو كادينا مونتينيغرو.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان، إن ”افتتاح أول ممثلية دبلوماسية كولومبية لدى الجزائر، سيساعد على تعزيز الشراكة بين الدولتين خارج قطاع النفط“.

وبعدما ظلت الجزائر تراهن لعقود طويلة على الأسواق الأوروبية، باتت تتوجه الآن نحو اقتحام أسواق أمريكا اللاتينية؛ ما يفرض تكثيف المبادلات التجارية مع دولة محورية بوزن كولومبيا، حسب خبراء.

وقال المحلل السياسي سيد علي عزوني، لـ“إرم نيوز“، إن ”الجزائر تراهن على كسر الخط الذي كرسه النظام السابق للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة“.

وأضاف عزوني أن ”السلطات الجزائرية تتطلع لمد الجسور خارج نطاق الهيمنة الفرنسية، عبر الخوض في أسواق أفريقيا وأمريكا الجنوبية“.

وتابع أن ”الجزائر تريد كسر قاعدة اعتماد اقتصادها على النفط، إذ تعمل على تكثيف صادراتها الغذائية بعدما ظلت أكبر مستورد للقمح خلال العقدين الماضيين“.