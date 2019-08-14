أزمتا الكهرباء والماء تشعلان احتجاجات جنوب الجزائر

تسببت انقطاعات الكهرباء والماء، ليلة الأربعاء؛ في إشعال حالة من الغضب العارم لدى قطاع واسع من سكان جنوب الجزائر.

وشهدت كل من محافظتي بشار وغرداية، غلقًا للطرقات؛ وإضرام النيران في الإطارات احتجاجًا على انقطاع الماء والكهرباء.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن حركة السير توقفت في الطريق الرابط بين منطقتي بشار وأدرار في أقصى جنوب الجزائر.

وأوضح المحتجون أن تصعيدهم ”جاء ردًا على تجاهل مسؤولي المحافظة ومجمع سونلغاز الطاقوي لمطالبهم؛ وتكرار انقطاعات الكهرباء والماء منذ مطلع الصيف“.

وفي محافظة غرداية؛ استخدم السكان أسلوبا احتجاجيا مغايرا؛ حيث حملوا معهم دلاء الماء الفارغة وأقاموا تجمعا احتجاجيا أمام مقر المحافظة.

وفي المحور الرابط بين بشار وغرداية؛ هتف المحتجون مؤكدين رفضهم تصنيفهم كمواطنين من ”الدرجة الثانية“ على حد وصفهم.

وأشار الغاضبون إلى ”استمرار معاناة الجنوبيين من التهميش والمعاناة والتمييز“، على حد قولهم.

وكان سكان الجنوب وتحديدًا القاطنين بمنطقة عين صالح؛ انتفضوا قبل 4 سنوات ضد مخطط حكومي لاستخراج الغاز الصخري؛ بينما عانت منطقة غرداية من فتنة طائفية مزمنة لا تزال ملابساتها غير معروفة.