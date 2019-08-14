تغييرات جديدة في الجيش الجزائري‎

أجرى الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، تغييرات جديدة على مستوى المؤسسة العسكرية، شملت بالأساس مناصب رفيعة في وزارة الدفاع والقضاء العسكري.

ووفق المدونة الرسمية للجمهورية، اليوم الأربعاء، شملت القرارات الجديدة إنهاء مهام مراقب الجيش اللواء حاجي زرهوني، وتعيين اللواء مصطفى أوجاني خلفًا له.

وعيّن الرئيس المؤقت العميد أحمد سعودي مديرًا مركزيًا للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، وهي من أبرز المديريات التابعة للجيش.

كما أقال العقيد أحسن غرابي من منصبه كأمين عام للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الألغام وتدميرها، وتعيين العقيد حسين جليل خلفًا له.

وشملت التغييرات أيضًا تعيين العقيد عبدالقدوس حلايمية نائبًا عامًا عسكريًا لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة، خلفًا للعقيد فريد طويل الذي جرى تعيينه نائبًا عامًا عسكريًا لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران، في الناحية العسكرية الثانية، وهي المسؤولة عن إقليم الحدود الغربية للجزائر مع المغرب.

ومنذ تعيينه في منصب الرجل الأول في البلاد، خلفًا للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، أجرى عبدالقادر بن صالح سلسلة تغييرات في أجهزة الجيش والإدارة المحلية والمحافظين ووظائف القضاء.