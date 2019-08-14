هيئة الانتخابات التونسية تقبل 26 مرشحًا لانتخابات الرئاسة وترفض العشرات

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الأربعاء، أنه تم قبول ملفات 26 مترشحًا للانتخابات الرئاسة السابقة لأوانها، ورفض عشرات الملفات.

وتأتي الانتخابات المبكرة التي ستُجرى في 15 من سبتمبر/أيلول عقب وفاة الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في تونس، الشهر الماضي عن 92 عامًا.

وأكّدت الهيئة العليا للانتخابات في ندوة صحفية اليوم، ”قبول 26 وإسقاط ملفات 71 مترشحًا للانتخابات الرئاسية، ثبت أنّهم لم يجمعوا التزكيات المطلوبة أو أنّ ملفاتهم ناقصة.

وأغلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باب قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية التونسية يوم 9 أغسطس/آب الجاري، حيث استقبلت رقمًا قياسيًا من المترشحين لخوض الاستحقاق الانتخابي.

ويفرض القانون الانتخابي على كل مترشح تقديم 10 آلاف تزكية شعبية أو تزكية 10 نواب من البرلمان لقبول الملف، غير أن عددًا كبيرًا من المترشحين لم يلتزم بالتزكيات المطلوبة، وأمهلتهم هيئة الانتخابات إلى يوم 14 أغسطس /آب الجاري لاستكمال ملفاتهم.