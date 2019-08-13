مصر تدعو للبدء بعملية التسوية الشاملة في ليبيا

دعت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، للبدء الفوري بعملية تسوية شاملة في ليبيا، مطالبة الأمم المتحدة بانخراط أكبر مع برلمان طبرق الداعم للواء المتقاعد خليفة حفتر، دون الإشارة إلى حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا.

وقالت الخارجية، في بيان:“الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في ليبيا“.

وأضاف البيان:“يتعيّن الآن البدء بعملية التسوية الشاملة في ليبيا، والتي يجب أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية“.

وأوضحت أن على رأس تلك القضايا 4 بنود هي“عدالة توزيع الموارد في ليبيا، والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية، وحل الميليشيات المسلحة، وجمع أسلحتها على النحو الوارد في الاتفاق السياسي“.

ودعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، لـ“التعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية“.