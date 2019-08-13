خطوة غير مسبوقة.. العاهل المغربي يلغي احتفالات عيد ميلاده في القصر الملكي

في خطوة غير مسبوقة، قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس إلغاء الاحتفالات الرسمية الخاصة بعيد ميلاده بشكل نهائي والتي جرت العادة إقامتها يوم 21 أغسطس/أغشت من كل سنة.

وقال بيان صادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم الثلاثاء، ”إن جلالة الملك محمد السادس، أصدر أمره المنيف بأنه لن يقام، ابتداءً من هذه السنة، الحفل الرسمي بالقصر الملكي احتفاء بعيد ميلاد جلالته السعيد“.

وقبل أشهر، أصدر محمد السادس أوامره بعدم إقامة احتفالات كبيرة بمناسبة مرور 20 عامًا على جلوسه على العرش.

وحيال ذلك، قال الدكتور إدريس الكنبوري، الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي، إن إلغاء الاستقبالات الرسمية في القصر الملكي وما يصحبها من توشيحات بالأوسمة الملكية يمكن اعتباره موقفًا سياسيًا من لدن القصر تجاه النخبة السياسية بوجه خاص.

وأضاف الكنبوري في تدوينة على صفحته الرسمية بـ“الفيسبوك“، أن هذا القرار ”رسالة سياسية بالتأكيد لأن قرارات القصر لا يمكن أن تظل خارج لغة الرموز والإشارات الحاملة لمضمون“.

وزاد قائلًا: إن“شحن قائمة بأسماء معينة وحملها إلى القصر لتحني رؤوسها للوسام وبعد ذلك ترفعها بعجرفة في المجتمع لم يعد مقبولًا من القصر غالب الظن“.

وأضاف الكنبوري أن الملك ”سبق له أن وجه رسائل مكثفة في خطبه إلى النخب وقدم الكثير بشجاعة لكن لا يوجد في البيت أحد“.

ويعتقد المتحدث أن الدعوة الملكية في الخطاب الأخير حول النموذج التنموي وراء هذا القرار.