المغرب.. عفو ملكي بمناسبة العيد يتجاهل معتقلي حراك الريف

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا ملكيا جديدا عن السجناء بمناسبة عيد الأضحى ، لكن اللائحة لم تتضمن هذه المرة أي اسم من معتقلي حراك الريف، على عكس التوقعات.

العفو شمل 350 شخصا من المحكوم عليهم بالسجن لمدد مختلفة، بينهم 315 معتقلا و35 في حالة سراح، إلا أنه لم يشمل آيا من رفاق ناصر الزفزافي حسب تصريح ابنة أحد معتقلي حراك الريف البارزين لموقع ”اليوم24“ المغربي.

وأكدت هدى جلول أن والدها المحكوم بـ10 سنوات لم يحض بالعفو، و لا أي من مجموعة حراك الريف.

وكانت عائلات معتقلي حراك الريف تتوقع أن يكون عيد الأضحى مناسبة لإغلاق الملف نهائيا، كما حدث مع ملف حراك ”جرادة“ ، حيث تم العفو عن آخر معتقليه في عيد الفطر الماضي.

وكان والد ناصر الزفزافي ورئيس جمعية ”ثافرا“ لعائلات معتقلي حراك الريف ، قد تحدث للصحافة المحلية عن الأمل المتجدد لدى العائلات في رؤية أبنائهم يعانقون الحرية بحلول عيد الأضحى في إشارة إلى العفو الملكي.