مجلس الأمن يطالب الأطراف الليبية بـ“تدابير بناء الثقة“

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، الأطراف الليبية بتقديم تدابير بناء الثقة، والبناء على الهدنة التي قبلتها الأطراف في ضواحي العاصمة، خلال عيد الأضحي.

وأعرب أعضاء المجلس، في بيان نشرته البعثة الأممية عبر موقعها الإلكتروني، عن دعمهم الكامل للهدنة، مؤكدين ضرورة ”ضمان تحول هذه الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار“.

وشدد الأعضاء من جديد على أن ”السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا، بما في ذلك إنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة، لن يتحققا سوى عبر حل سياسي، يتعين على الأطراف أن تشارك دون إبطاء في التوصل إليه تحت رعاية الأمم المتحدة“.

وفي سياق آخر، أدان الأعضاء بـ“أشد العبارات“ الهجوم الذي استهدف أمس موكبًا تابعًا للأمم المتحدة في مدينة بنغازي، مؤكدين ضرورة معرفة من يقف وراء الهجوم ومحاسبة المسؤولين.

جاء بيان أعضاء مجلس الأمن بعد جلسة طارئة عقدها مساء أمس السبت، لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، بناء على دعوة من فرنسا، وذلك بعد ساعات من مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة، جرّاء انفجار سيارة ملغومة أمام مركز تجاري في مدينة بنغازي.