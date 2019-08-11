اندلاع حريق مهول في الريف المغربي (فيديو)

التهم حريق مهول مساحات كبيرة من غابة في منطقة الدريوش بالريف المغربي ، وفشلت مجهودات قوات الإطفاء المغربية في السيطرة عليه.

الحريق الذي انطلق منذ أمس الجمعة بغابتي ايفرني وتفرسيت ، ما يزال مستمرا حتى وقت متأخر من ليلة السبت،حيث توسع بفعل قوة الرياح.

وذكر موقع ”اليوم ”24 ، أن الحريق اقترب من التجمعات السكنية ،مما أثار رعب السكان ودفع البعض منهم إلى مغادرة منازلهم.

وذكرت العديد من المصادر أن وسائل التدخل ضعيفة جدا ولا تتجاوز طائرتين ، كما إنهما تنتقلان إلى مدينة الناضور المجاورة للتزود بالماء من بحيرة مارتيشكا.

فيما أشار بعض المدونين أن طائرات إسبانية حضرت بدورها للمساعدة في إطفاء الحريق.

والتهم الحريق أكثر من 20 ألف شجرة زيتون ، غير انه لم يتسبب في أية خسائر بشرية لحد الساعة.