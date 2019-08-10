مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن ليبيا

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن ليبيا

المصدر: فريق التحرير

يعقد مجلس الأمن الدولي مساء السبت، جلسة طارئة لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، وذلك بناء على دعوة من فرنسا.

وذكرت بعثة فرنسا لدى الأمم المتحدة عبر صفحتها على ”تويتر“: أنّ مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة اليوم في الساعة 16:00 (بتوقيت نيويورك)، بناءً على طلب فرنسا“.

وتشهد ليبيا أحداثًا متسارعة، بشأن عملية الجيش الوطني في ضواحي العاصمة طرابلس، حيث لا يزال مصير هدنة أممية مقترحة خلال العيد غامضًا، رغم قبول القيادة العامة للقوات المسلحة والمجلس الرئاسي لتثبيتها.

لكنّ أطرافًا أخرى محسوبة على حكومة الوفاق في طرابلس رفضت رفضًا قاطعًا قبولها، من بينها ميليشيا لواء الصمود بقيادة صلاح بادي.

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