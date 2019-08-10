مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي مساء السبت، جلسة طارئة لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، وذلك بناء على دعوة من فرنسا.

وذكرت بعثة فرنسا لدى الأمم المتحدة عبر صفحتها على ”تويتر“: أنّ مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة اليوم في الساعة 16:00 (بتوقيت نيويورك)، بناءً على طلب فرنسا“.

Situation en #Libye A la demande de la France, le Conseil de sécurité tiendra une réunion d’urgence aujourd’hui à 16h pic.twitter.com/xUgqWpHP9Z — La France à l'ONU (@franceonu) August 10, 2019

وتشهد ليبيا أحداثًا متسارعة، بشأن عملية الجيش الوطني في ضواحي العاصمة طرابلس، حيث لا يزال مصير هدنة أممية مقترحة خلال العيد غامضًا، رغم قبول القيادة العامة للقوات المسلحة والمجلس الرئاسي لتثبيتها.

لكنّ أطرافًا أخرى محسوبة على حكومة الوفاق في طرابلس رفضت رفضًا قاطعًا قبولها، من بينها ميليشيا لواء الصمود بقيادة صلاح بادي.