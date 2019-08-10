ليبيا.. البعثة الأممية تعلّق على مقتل موظفيها في هجوم بنغازي

أدان غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بـ“أشد العبارات“، التفجير الذي وقع اليوم السبت، أمام مركز تجاري في مدينة بنغازي.

وأسفر الهجوم عن وقوع قتلى ومصابين في صفوف المدنيين، بينهم موظفون في الأمم المتحدة، وفق بيان نشرته البعثة الأممية.

وجاء في البيان أن ”الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يعلن بقلب مثقل وفاة اثنين من موظفي الأمم المتحدة وجرح آخرين“، معبرًا عن ”خالص تعازيه لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين“.

وأكد البيان أن ”هذا العمل الجبان الذي يتزامن مع خروج الليبيين للتسوق استعدادًا لعيد الأضحى يعد بمثابة تذكير لوقف الاقتتال بينهم“.

وأشار البيان إلى أن ”اتفاق الأطراف على وقف العمليات العسكرية في فترة عيد الأضحى يؤكد أن دماء موظفي الأمم المتحدة الدوليين منهم والليبيين لم تذهب سدى“.