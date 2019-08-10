”النواب الليبي“ يطالب بسرعة ضبط منفذي هجوم بنغازي

طالب مجلس النواب الليبي، وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي بتكثيف جهدها للوصول إلى منفذي الهجوم الذي ضرب في وقت سابق اليوم منطقة الهواري بمدينة بنغازي.

وقال المجلس في بيان صدر، اليوم السبت، إنّ ”مثل هذه الأعمال الإرهابية إنما تعكس ما يحمله هؤلاء الإرهابيين من فكر متطرف، وليعلم العالم والمؤسسات الدولية قبح الفكر المتطرف الإرهابي الذي نحاربه“.

وأدان بأشد العبارات التفجير الذي وصفه بـ“الجبان“ وراح ضحيته اثنان من موظفي بعثة الأمم المتحدة وعدد من الجرحى، مقدمًا ”تعازيه للعاملين بالبعثة وأسر وذوي من قضوا في هذا التفجير.

وارتفع عدد ضحايا تفجير بنغازي إلى 9 أشخاص، وفق وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، من بينهم موظف في البعثة الدولية من دولة جمايكا يدعى ”كليف باك“، إضافة إلى ثمانية ليبيين.

وقتل في الهجوم اثنان من موظفي البعثة، وهما حسين الهدار، ليبي من طرابلس، وتابس أروان من جزر فيجي.