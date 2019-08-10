الجيش الليبي يوافق على هدنة في طرابلس خلال عيد الأضحى‎

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي في بيان، أنها قررت وقف إطلاق النار في ضواحي طرابلس اعتبارًا من اليوم السبت وحتى الإثنين القادم.

وقال البيان الذي تلاه الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن ”القيادة العامة حريصة على أن يمر العيد على المواطنين في هدوء وأمن“.

وأوضح البيان بأن ”الوقف سيكون اعتبارًا من اليوم السبت الموافق للعاشر من أغسطس عند الثالثة عصرًا، وحتى يوم الإثنين القادم الموافق 12 أغسطس عند الساعة الثالثة عصرًا“.

ونوه البيان إلى ضرورة التزام الطرف الآخر ”الوفاق“ بهذه الهدنة، محذرًا بأن ”القوات المسلحة سترد ردًا قاسيًا على كل من يحاول استغلال الهدنة لتحقيق مكاسب عسكرية أو ينال من رجال الجيش الليبي في أي محور من المحاور“.