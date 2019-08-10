تفجير سيارة مفخخة في مدينة بنغازي الليبية (فيديو)

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن بنغازي، وشهود عيان، بأن سيارة مفخخة فُجرت ظهر اليوم السبت في أحد شوارع المدينة الواقع شرقي ليبيا.

وقال الشهود؛ إن ”الانفجار أدى إلى وقوع إصابات وخسائر في الأرواح، لكن التفاصيل لا تزال غير معلومة“، فيما أكد مصدر طبي لإرم نيوز بأن ”الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 بإصابات متفاوتة“.

انفجار سيارة مفخخة أمام أركان مول بمنطقة الهواري غربي مدينة بنغازي وأنباء عن سقوط ضحايا. تم النشر بواسطة ‏درنة ميديا‏ في السبت، ١٠ أغسطس ٢٠١٩

وأشار المصدر الأمني في حديث لـ“إرم نيوز“ إلى أن السيارة ”فجرت عن بعد، في أحد الشوارع المكتظة بالحركة قرب مصرف التجارة والتنمية بحي الهواري بمدينة بنغازي“.

وأضاف المصدر أن ”الهدف من تفجير السيارة في مكان مزدحم بالحركة هو إحداث أكبر خسائر في أرواح الأبرياء، في فترة تشهد ازدحامًا بسبب قرب يوم عيد الأضحى“.