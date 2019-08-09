”راعي غنم“ يقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس

قدّم كمال عبيدي وهو راعي غنم، اليوم الجمعة أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس، كمستقل.

ونقلت إذاعة ”الجوهرة أف أم“ عن عبيدي قوله إنه ”غني عن التعريف في منطقته شمال تونس، وأن ذلك مكنه من جمع 8 آلاف تزكية، نظرًا لالتصاقه بالطبقة الشعبية“.

وأضاف عبيدي أن عدد تزكياته ”قد يتخطى بكثير ما أودعه، اليوم، بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس“.

وعلق عن سر قدومه للهيئة بزي بدوي بالقول“إنّ في ذلك رمزية عن تمثيله للطبقة الكادحة والفقيرة“.

وتابع:“برنامجي يخص الفلاحين والمتعطلين عن العمل والفقراء والعاملات وجئت لأنوبهم لأنني لم أجد من يناصر قضاياهم، و أنا لست بحاجة للرئاسة بل أريد ضمان حقوق الفقراء، فإن ضمنت وجود هذا الشخص سأنسحب من السباق الانتخابي“.

وأثار ترشح كمال عبيدي موجة من السخرية و التهكم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، معتبرين أن مثل هذه الترشحات ”تهدد العملية الانتخابية وتشكل عبثًا بمنصب رئيس الجمهورية في تونس“.