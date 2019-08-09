الجزائر.. ”قدماء المحاربين“ يجددون مطلبهم بتفعيل قانون تجريم الاستعمار

طالبت ”المنظمة الجزائرية للمجاهدين“ (قدماء المحاربين)، مساء الخميس، بتفعيل مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي لا يزال حبيس الأدراج منذ 10 سنوات.

وطرح محند واعمر بن الحاج الأمين العام بالنيابة للمنظمة، مبادرة لإصدار قانون ”يجرم حقبة الاحتلال الفرنسي، ويضع في الوقت نفسه المجموعة الدولية أمام حقيقة الجرائم التي شهدتها الجزائر على مدار 132 عامًا“.

وشدد بن الحاج في بيان له على ”أهمية قانون تجريم الاستعمار، في إجبار المحتل القديم على الاعتراف والاعتذار عما ارتكبه على نحو يتنافى مع الأعراف والتقاليد والقوانين الدولية“.

وأشار إلى ”مبادرة عدد من أعضاء مجلس النواب في خريف 2009، حين سعوا لتمرير قانون تجريم الاستعمار، لكن الغالبية في منظومة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة تصدّت للمشروع وأجهضته في المهد، ووصف رئيس الوزراء الموقوف أحمد أويحيى آنذاك، تلك الخطوة بالمزايدة السياسية“.

وذهب قدماء المحاربين إلى أن ”مشروع القانون الذي حرص على دحض زيف ما ذهب إليه النص التشريعي الفرنسي، اصطدم بممانعة جهات عليا نافذة أجبرت في وقت سابق الغرفة التشريعية السفلى على تجميد تلك المبادرة“.

واستهجن قدماء المحاربين كيف أن بلادهم ”لم ترد إلى غاية اليوم على ما أقدمت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية في 22 شباط/ فبراير 2005، حين أصدرت قانون تمجيد الاستعمار، واعتبرت بشاعات جيش الاحتلال الفرنسي بالجزائر عملاً حضاريًا“.

واعتبر أن ”الظروف التي هيأها الحراك الشعبي المستمر منذ شباط/ فبرار المنصرم، يتيح إحياء مشروع إدانة الحقبة الاستعمارية من خلال الشروع الفوري في مباشرة الخطوات الضرورية التي تسمح بمناقشة وإثراء هذه الوثيقة التاريخية والمصادقة عليها“.