الجزائر.. الرئيس المؤقت يجري تغييرات واسعة في 32 مجلسًا قضائيًا ‎

أجرى الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، الخميس، تغييرات واسعة شملت النواب العامين في 32 مجلسًا قضائيًا.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أنّ بن صالح عيّن فريدة بن يحيى رئيسة جديدة لمجلس الدولة، وهو أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري، والجهاز المنظم لنشاط الجهات القضائية الإدارية.

وتعدّ فريدة بن يحيى خامس رئيس لهذه الهيئة التي أنشئت في 17 حزيران/يونيو 1998، وسبق أن ترأسها كل من: أحمد بليل، فتيحة أبركان، فلة هني، وسمية عبدالصدوق التي عيّنها الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2014.

ولم يذكر البيان الرئاسي تفاصيل أخرى عن أسماء الذين شملهم التغيير في 32 مجلسًا قضائيًا، لكنّ حركة التغييرات هذه تأتي بعد أيام من تنصيب وزير العدل الجديد بلقاسم زغماتي الذي بادر في أيامه الأولى باستبعاد 60 مسؤولًا محسوبين على سلفه الطيب لوح المتواجد رهن التحقيق في عدة ملفات فساد.

وتأتي هذه الإقالات في الوقت الذي يواجه القضاء عشرات القضايا المتعلقة بالفساد، متهم فيها مسؤولون ورجال أعمال محسوبون على نظام الرئيس السابق.