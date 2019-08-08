تونس.. رئيس جمعية ”شمس“ للمثليين يترشح للرئاسة 

قدم رئيس جمعية ”شمس“ للمثليين، المحامي التونسي منير بعتور، مساء اليوم الخميس، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ممثلًا عن حزب ”أحرار التونسي“.

وقال بعتور، في تصريح للصحفيين إن برنامجه الانتخابي يهدف إلى إلغاء القانون الذي يجرم المثلية الجنسية، وسيعمل على التصدي لإيداع المثليين جنسيًا بالسجن مستقبلًا، وفق قوله.

كما تعهد بعتور، بإجراء استفتاء لتنقيح الدستور بهدف منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع لتنفيذ برامجه الاقتصادية ولتكون لمؤسسة رئاسة الجمهورية القدرة على التغيير الفعلي.

كما وعد بتغيير العملة الوطنية ورفع منحة الطلاب ومنح التقاعد والعائلات المعوزة والأجر الأدنى المضمون، وإحداث منحة ”البحث عن عمل“، وفق قوله.

وتمكن رئيس جمعية ”شمس“ للمثليين من جمع قرابة الـ 20 ألف تزكية شعبية، لقبول ملف ترشحه لخوض الاستحقاق الانتخابي والتنافس على السباق إلى قصر قرطاج الرئاسي.

الجدير بالذكر أن جمعية شمس جرى تسجيلها قانونيًا عام 2015، وتعمل على عدم تجريم المثلية الجنسية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي حول الأمراض المنقولة جنسيًا.

وأثارت الجمعية جدلًا واسعًا في تونس، وتم رفع قضية من أجل حلّها، لكن القضاء مكّنها من النشاط، برفض الدعوى المرفوعة ضدها.