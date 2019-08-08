يوسف الشاهد يعلن رسميًا ترشحه لرئاسة تونس (فيديو)

أعلن يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، رئيس حزب تحيا تونس، ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وأضاف الشاهد، في اجتماع للمجلس الوطني لحزب ”تحيا تونس“، اليوم الخميس، أنه سيقدّم أوراق ترشّحه رسميًا لهيئة الانتخابات غدًا الجمعة.

وشدّد الشاهد على أن ”الأيام أثبتت أنه ليس مرشح حركة النهضة و(عصفورها النادر)، مثلما روّج له البعض مؤخرًا“، وفق قوله.

وأكّد أنه تعرّض للعديد من العراقيل أثناء رئاسة الحكومة التونسية، داعيًا الشعب إلى ”إعطاء الفرصة للشباب مثلما يحدث في العديد من الدول المتقدمة“.

وأشار إلى أن فئة الشباب التي تصل إلى 50% من الشعب التونسي لم تلقَ العناية الكافية ولم تتوفّر لها الفُرص.

وأضاف أنه عازم على إكمال ما بدأه من إصلاحات، مؤكّدًا عودة المؤشرات الإيجابية إلى تونس، منها ما يتعلّق بالأمن والسياحة.