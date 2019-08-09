مترشّحة للانتخابات الرئاسية في تونس تتعهد بمنع ”اللباس الفضفاض“

أودعت مواطنة تونسية تدعى فتحية معاوي، أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية المرتقبة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بعد أن تمكنت من جمع 8 تزكيات من نواب البرلمان.

وأثارت المرشحة للانتخابات الرئاسية، الكثير من الجدل، يوم الخميس، وكانت مدعاة للسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد أن كشفت للصحفيين عن برنامجها الانتخابي ”المضحك“ حسب ما وصفه البعض.

وقالت فتحية معاوي، التي قدمت نفسها على أنها مرشحة مستقلة كانت تعمل في إحدى الشركات الأجنبية، إن برنامجها الانتخابي سيركز أساسًا على ضمان الحريات الفردية للمواطنين.

وأضافت أنها ستمنع ”اللباس الفضفاض“ في تونس، في إشارة إلى ملابس المحجبات، وأنها ستسمح في المقابل للموظفين في الإدارات العمومية بارتداء ”التبان“، الذي يمنعه النظام الداخلي للإدارات.

وفتحية معاوي، ليست أول مرشحة للانتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها تتعرض للسخرية والتندر، بل سبقها إلى ذلك عشرات المترشحين الذين وجدوا أنفسهم عرضة للسخرية وأثاروا جدلًا واسعًا فور ظهورهم أمام كاميرات الصحافة.