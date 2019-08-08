حركة النهضة التونسية تخسر بلدية باردو أمام حزب ”البديل“

فاز حزب ”البديل“ التونسي، برئاسة بلدية باردو، وسحب البساط من تحت حركة النهضة الإسلامية التي تصدّرت نتائج الانتخابات الجزئية بهذه البلدية.

وتمكّن رئيس قائمة حزب ”البديل“ منير التليلي، من الحصول على 16 صوتًا، مقابل حصول مرشحة حركة النهضة جيهان بن عيسى، على 13 صوتًا فقط، في الجلسة الانتخابية التي انعقدت اليوم.

وفقدت حركة النهضة رئاسة بلدية باردو، التي كانت من نصيبها في الانتخابات البلدية الماضية في أيار/ مايو 2018، بعد أن تم حل المجلس البلدي وإعادة الانتخابات مرة ثانية.

ودخلت رئيسة بلدية باردو السابقة ومرشحة حركة النهضة زينب بن حسين، في سلسلة من الخلافات مع الأعضاء السابقين للمجلس البلدي، ممّا دفعهم إلى تقديم استقالاتهم وتم حل المجلس البلدي.

وتصدّرت حركة النهضة نتائج الانتخابات البلدية الجزئية، التي تم تنظيمها في باردو في يوليو الماضي، وفازت بـ 8 مقاعد، في حين فاز حزب البديل بـ 4 مقاعد و حزب آفاق بـ4 مقاعد.

وتحصلت قائمة حزب تحيا تونس على 3 مقاعد، والقائمة المستقلة أولاد باردو على 3 مقاعد، إضافة إلى مقعدين لقائمة التيار الديمقراطي، ومقعدين لقائمة ”كلنا باردو“ وحزب بني وطني على مقعدين أيضًا.

ولم تفلح قائمة شباب باردو في الحصول إلا على مقعد وحيد، حالها كحال قائمة أوفياء باردو.

وتمكّنت قائمة حزب البديل من عقد تحالفات مع الفائزين في الانتخابات البلدية الجزئية، وفازت برئاسة المجلس البلدي بباردو.