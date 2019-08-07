الجزائر.. ”هيئة الحوار“ تستهل اجتماعاتها بلقاء نشطاء حركة الاحتجاج

المصدر: أ ف ب

عقدت ”الهيئة الوطنية للحوار والوساطة“ في الجزائر، الأربعاء، أول اجتماعاتها مع بعض ممثلي حركة الاحتجاج التي تشهدها البلاد منذ شباط/فبراير 2019.

وأكد المجتمعون، وهم 20 ناشطًا بحركة الاحتجاج ممثلين عن أربع ولايات، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية سريعًا، بمراقبة من هيئة مستقلة، وبدون تدخل حكومة نور الدين بدوي الذي وصفوه بأنه ”ممثل التزوير“.

وطالب النشطاء بضرورة بقاء رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح في منصبه حتى إجراء انتخابات رئاسية، باعتبار ”رحيله يشكل خطرًا على استقرار الجزائر“.

ووصفت حدة حازم الصحافية وعضو هيئة الحوار الاجتماع الأول بـ“البداية الواعدة لأن الحوار بدأ مع ناشطي“ حركة الاحتجاج، مشيرة إلى أن حركة الاحتجاج رفضت الحوار لأسابيع عدة، ”والآن أتوا من عدة ولايات“.

وكانت هيئة الحوار التي كلفتها السلطات الجزائرية إجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة، دعت الكثير من الشخصيات للانضمام اليها، لكن العديد منهم رفضوا.