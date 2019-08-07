بينهم راقصة.. كيف سخر التونسيون من مرشحين للانتخابات الرئاسية؟ (فيديو)

أثار عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس موجة واسعة من السخرية والجدل من خلال وعود انتخابية غريبة، فضلًا عن ملابس اعتبرها البعض ”غير لائقة“.

إزاء ذلك، استطلع ”إرم نيوز“ رأي عدد من التونسيين حول مرشحين على غرار الراقصة نرمين صفر، حيث عبروا عن استيائهم من بعض المرشحين؛ وذلك بسبب ملابسهم التي ظهروا بها؛ وبسبب وعودهم الانتخابية التي وصفها البعض بـ ”الساذجة“، إضافة إلى تقديم ملفات ترشحهم دون جمع ”التزكيات“ المطلوبة.

وكان لبعض المترشحين النصيب الأكبر من السخرية بعد أن ظهروا بملابس اعتبرها كثيرون ”غير لائقة“ بمرشحين يسعون للفوز بمنصب رئاسة تونس.

فقد قال المرشح ضابط الأمن فتحي الكريمي إن برنامجه الانتخابي يتمثل في إلغاء الأحزاب السياسية إذا وصل إلى سدة الحكم، مبينًا أنه قدم ترشحه للانتخابات في 2009 و2014، وتم رفضه في المرتين لعدم استيفاء الشروط.

وتداول ناشطون صور الكريمي على أوسع نطاق، وسخروا من ملابسه ومن ”ربطة عنقه“، في حين وصف آخرون ربطة عنقه بـ“حبل المشنقة“.

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت لاحق، إيقاف ”المرشح الرئاسي“ عن العمل مع عرضه على مجلس التأديب لترشحه للانتخابات الرئاسية دون الحصول على ترخيص من الوزارة.

نضال كريم هو مرشح مستقل آخر، قدم ملفه للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقال إنه لا يمكنه تقديم برنامج انتخابي على اعتبار محدودية صلاحيات رئاسة الجمهورية، وهو ما أثار سخرية واسعة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا تدوينة على حساب نضال كريم على فيسبوك يطرح فيها ”حلًا قانونيًا“ لتعدد الزوجات دون التعرض لعقوبة، وهو إبرام عقود كفالة مع الفتيات.

ولم تسلم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى من الانتقادات والتهكم، حيث تعرضت هي الأخرى للسخرية بسبب ملابسها التي اعتبرها كثيرون ”براقة“ وتصلح فقط للحضور في حفل زفاف، ولا تليق بمرشحة للرئاسة.