”هيئة الانتخابات“ التونسية تتهم المرشح الرئاسي نبيل القروي بارتكاب تجاوزات

قررت هيئتان فرعيتان للانتخابات التونسية في محافظة نابل، رفع تقرير ضد المرشح الرئاسي رئيس حزب ”قلب تونس”، نبيل القروي، احتجاجًا على ارتكابه لما اسمتها ”تجاوزات“ من خلال بدء ”حملة انتخابية مبكرة“.

وقام القروي، بداية الأسبوع الجاري، بزيارة ميدانية لأحد الأسواق الشعبية في منطقة قرمبالية التابعة لمحافظة نابل، إضافة إلى زيارة ثانية إلى منطقة سليمان من نفس المحافظة، حيث التقى خلالهما المواطنين وتحدّث معهم، وهو ما اعتبرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ”حملة انتخابية مبكرة“.

وقالت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات في دائرة نابل2، إيناس الفاطمي بتصريح إذاعي، إنّ القرار النهائي يعود إلى الهيئة المركزية للانتخابات.

وأضافت الفاطمي أن ”تقدير الخرق الذي قد يحدث يستمد من إمكانية التأثير على إرادة الناخب بالنشاط الذي قام به، والمتمثل في بدء الحملة الانتخابية قبل موعد الإعلان عنها“، مرجحة في نفس السياق، احتمال وجود حملة انتخابية سابقة لأوانها أو إشهار سياسي.

من جهته، أكد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ”نابل1″، العروسي بن عبد الله، معاينة زيارة ذات المترشح لأحد الأحياء الشعبية في نابل والاتصال المباشر بالمواطنين والإشراف على افتتاح مقر حزب ”قلب تونس“.

وأكد أنّ ”الهيئة بصدد إعداد تقرير مفصل عن هذا النشاط وسيتم رفعه للهيئة المركزية، وهي التي ستتخذ الإجراء المناسب في هذا الصدد“.

وقدّم نبيل القروي أوراق ترشحه إلى هيئة الانتخابات الجمعة الماضي، وهو المرشح الرئاسي الوحيد الممنوع من السفر بسبب قضية رفعتها ضده منظمة ”أنا يقظ“ اتهمته فيها بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وجدير بالذكر، أن هيئة الانتخابات أعلنت في وقت سابق، أن الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية تنطلق يوم 2 أيلول/سبتمبر 2019، على أن تجري الانتخابات يوم 15 من نفس الشهر.