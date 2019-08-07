ليبيا.. مجموعة مسلحة توقف ضخ مياه النهر الصناعي في منظومة جبل الحساونة

اقتحمت مجموعة مسلحة محطة تغذية كهرباء النهر الصناعي الرئيسية رقم 1، بمنطقة الحساونة، وأجبرت الفنيين التابعين للشركة العامة للكهرباء على فصل التيار عن حقول آبار المياه بالمنظومة.

وأوضح مكتب الإعلام للنهر، اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن فصل التيار الكهربائي جاء بالتزامن مع إعادة التيار لمنطقة حقول الآبار والتجهيز لشحن محطة كهرباء النهر رقم 2 وكذلك المحطات الفرعية ثم البدء بإعادة التشغيل والضخ، وذلك بعد انقطاع التيار الكهربائي يوم الاثنين الماضي عن منطقة حقول الآبار بالكامل.

وأشار المكتب إلى أن مطالب المجموعة المسلحة تتمثل في إعادة التيار الكهربائي لمدن الجنوب وضرورة تحقيق العدالة في برنامج طرح الأحمال الكهربائية، مهددين باستمرار انقطاع المياه عن المدن ومناطق الشمال الغربي في ليبيا إلى حين إيجاد حل لأزمة الكهرباء في الجنوب.

وأكدت إدارة جهاز النهر الصناعي عبر مكتبها الإعلامي أنها جهة خدمية تقدم خدمات الإمداد المائي لكافة المواطنين، مطالبة في الوقت ذاته الجهات الأمنية والعسكرية في الدولة بتحمل مسؤوليتها لحماية حقول آبار مياه الحساونة ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة للحفاظ على استمرار الإمداد المائي.