في مؤشر على تغير موقفها من الأزمة الليبية.. إيطاليا ترسل إمدادات طبية لمستشفيات بنغازي

من المنتظر أن تحط مساء اليوم الثلاثاء، في مطار بنينا بمدينة بنغازي الليبية، طائرة إيطالية محملة بالأدوية والمعدات الطبية المقدمة من البرلمان الإيطالي.

وقالت وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، إن ”جمعية الهلال الأحمر الليبي ببنغازي ستستلم هذه الشحنة لتوزيعها بشكل عادل على المستشفيات والمراكز الطبية“.

وتعد هذه الخطوة مؤشرًا على حدوث تغير واضح في سياسة الحكومة الإيطالية، بعد اقتراب القوات المسلحة من السيطرة على طرابلس وتحريرها من الميليشيات والجماعات الإرهابية.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قد أكد في نيسان/ أبريل الماضي، استعداد بلاده لتقديم الدعم الطبي اللازم لجرحى القوات المسلحة العربية الليبية، لافتًا إلى إمكانية إرسال مستشفى بحري عائم لعلاجهم في أقرب منطقة من شرق ليبيا.

كونتي قال أيضًا للصحافيين عقب مشاركته في قمة بكين الاقتصادية واجتماعه على هامشها مع عدد من الزعماء لبحث الوضع في ليبيا، إن ”حكومة بلاده استلمت دعوات من قيادة القوات المسلحة لإخراج المستشفى الإيطالي من مصراتة“.

وأشارت الوكالة الليبية إلى أن التغير في موقف روما الحليف المقرب من المجلس الرئاسي، القائم على الدعوة لوقف الحرب وتفعيل الحوار، حدث بعد أن أبدت المخابرات الإيطالية رأيًا جديدًا في المسألة، فقد كشفت عدة مواقع إخبارية عن اكتشاف المخابرات الإيطالية أدلة دامغة على مشاركة إرهابيين إلى جانب حكومة الوفاق في معركة طرابلس، وهو الأمر الذي ”عقّد المشهد وأربك الحسابات التي كان المجلس الرئاسي غير الدستوري يعمل عليها لجمع التأييد الدولي على حساب التأييد الشعبي“.