ارتفاع أسعار أضاحي العيد في تونس يؤثر على الإقبال (فيديو إرم)

مع اقتراب عيد الأضحى، ارتفع تذمّر التونسيين من أسعار الأضاحي، لا سيما في وقت تشهد فيه القدرة الشرائية انهيارًا كبيرًا، وسط موجة غلاء غير مسبوقة؛ ما دفع البعض إلى التراجع عن شراء أضحية العيد.

وأجمع التونسيون الذين تحدثوا لـ“إرم نيوز“، على أن أسعار أضاحي العيد في تونس أصبحت خيالية ولا تطاق، خصوصًا مع تزامن موعد عيد الأضحى مع قرب عودة المدارس، إضافة إلى تدهور القدرة الشرائية.

وطالب عدد من التونسيين الحكومة ووزارة الزراعة، بالتدخل لوضع حد للارتفاع الكبير في أسعار أضاحي العيد ، خصوصًا وأن آلاف العائلات لا تقدر على شراء خروف العيد.

في المقابل، أرجع التجار الارتفاع الجنوني في الأسعار، إلى غلاء الأعلاف ونفقات تربية المواشي؛ وهو ما دفع المزارع إلى بيع أضاحي العيد بأسعار مقبولة؛ كي يتسنى له تحقيق ربح مادي.