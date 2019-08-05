”تحيا تونس“ يحسم ترشيح الشاهد للانتخابات الرئاسية الخميس

أعلن حزب ”تحيا تونس“ مساء الاثنين، أنه سيحسم ترشح رئيسه يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية الخميس المقبل، و ذلك في وقت شهد فيه الحزب ، موجة جديدة من الاستقالات، وذلك قبل أسابيع من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانه.

و قال الأمين العام لحركة“ تحيا تونس“، سليم العزابي، إن مجلسا وطنيا موسعا للحزب، سيلتئم يوم الخميس المقبل، في تونس العاصمة للحسم في هوية مرشح ”تحيا تونس“ للانتخابات الرئاسية، بعد أن قررت الهيئة السياسية للحزب ترشيح رئيس الحركة يوسف الشاهد.

و قال العزابي، في تصريح إذاعي، لدى إشرافه على افتتاح المكتب الجهوي لحركة ”تحيا تونس“ في محافظة سوسة الساحلية، إن يوسف الشاهد، في حال ترشحه للرئاسة، سيكون مرشحا عن حركة تحيا تونس، وليس عن حركة النهضة، على الرغم من تعبير عدد من قيادات النهضة عن دعمهم للشاهد.

وأكد العزابي أن اهتمام حركة تحيا تونس منصب اليوم على مرشحها الذي سيكون على الأرجح يوسف الشاهد، رافضا الحديث عن قلقٍ قد يسببه ترشح وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي للرئاسة.

و بالتزامن مع ذلك، قدم أعضاء من حزب ”تحيا تونس“ استقالاتهم من مكتب منطقة طينة التابعة لمحافظة صفاقس، وأعلنوا عودتهم لحزب نداء تونس.

ونشرت النائب فاطمة المسدي، نسخة من نص الاستقالة، وقالت إن المستقيلين من حزب ”تحيا تونس“ عادوا لحزب نداء تونس، وذلك قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانه.

و قبل أيام من الانطلاق في سباق الانتخابات الرئاسية، يشهد حزب رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، حالة تململ وموجة استقالات، قدّمتها قيادات وأعضاء مكاتب في عدد من المحافظات التونسية، بسبب التوترات الحاصلة داخل الحزب، تزامنًا مع تواصل تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية.

وقدّم الوزير السابق والقيادي في ”تحيا تونس“ أنيس غديرة استقالته من الحزب في وقت سابق، مُعتبرًا أنّ الحزب ”حاد عن المبادئ الأساسية التي أُحدث من أجلها“.

و جاءت استقالة غديرة، بعد يوم واحد من استقالة كافة أعضاء مكتب ”تحيا تونس“ في محافظة المهدية.

وأكّد عضو مكتب الحزب في المهدية، شكري عمارة، أنّ ”الاستقالة تعود أساسًا إلى تجاهل قيادة الحزب آراء قواعده“، مندّدًا في الوقت نفسه بسياسة تمكين رجال أعمال من رئاسة قائمات الحزب في الانتخابات التشريعية، بالرغم من عدم مشاركتهم في أنشطته.

وقدّم أعضاء مكتب المهدية استقالة جماعية بعد يوم واحد من تقديم نائبة الحزب في البرلمان، مروى بوعزي، استقالتها من كل هياكله.