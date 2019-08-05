”الهيئة العليا“ التونسية تقبل ملفات 21 مترشحًا للانتخابات الرئاسية

ارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها إلى 21 في اليوم الرابع من فتح باب الترشح لدى الهيئة العليا للانتخابات، وذلك بعد أن أودع 3 مرشحين جدد ملفاتهم مساء الاثنين.

ويتوقع مراقبون، أن تسجل هيئة الانتخابات ترشحات قياسية من قبل شخصيات وطنية وسياسية ومستقلين لخوض الاستحقاق الانتخابي .

ووصفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عديد مطالب الترشح للانتخابات الرئاسية ”بغير الجدية“، حيث أن عددًا مهمًا ممن قدموا أوراق ترشحهم لم يدعموها بالتزكيات.

وينص قانون الانتخابات على ضرورة تقديم المرشح للانتخابات الرئاسية ملفًا يضمّ 10 آلاف توقيع لناخبين تونسيين من 10 دوائر انتخابية، أو تزكية 10 نواب من البرلمان.

ولم يخف عضو هيئة الانتخابات، أنيس الجربوعي، في تصريحات صحفية، مخاوفه من أن يكون بعض المرشحين غايتهم البحث عن الشهرة وإثارة الرأي العام.

والمترشحون لغاية اليوم هم : منجي الرحوي، ومحمد عبّو، ونبيل القروي، وعبير موسي، ولطفي المرايحي، والمنصف الوحيشي، ومنير الجميعي، ونضال كريم، وفتحي كريمي، ونزار الشوك، وحمدي علية، وفتحي الورفلي، ومحمد الهادي منصوري، ومحمد الشاذلي الفقيه أحمد، والمهدي جمعة والأزهر الغزلاني وخالد القلعي ورضا العابد وعبدالحميد عمار ورشاد عاشور وخالد بن محمد بن بوجمعة القلعي.

يذكر، أن باب قبول الترشحات للاستحقاق الانتخابي سيغلق يوم 9 أغسطس / آب الجاري، وينتظر أن يتم خلال الساعات القادمة ترشح شخصيات سياسية مثل الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي والسياسي مصطفى بن جعفر، إضافة إلى إعلان الأحزاب الكبرى في البلاد (النهضة ونداء تونس) عن مرشحيهم للسباق الرئاسي.