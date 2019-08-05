إنقاذ عشرات المهاجرين السريّين في البحر بين المغرب وإسبانيا

أنقذت وحدات من خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المغربية يوم الإثنين، 424 مرشحًا للهجرة غير الشرعية أغلبهم من بلدان جنوب الصحراء في البحر، كانوا على متن عدة قوارب مطاطية بين المغرب وإسبانيا.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية) نقلًا عن مصدر عسكري، أن وحدات من البحرية الملكية المغربية أنقذت في مياه البحر الأبيض المتوسط 424 مهاجرًا سريًا من بينهم 53 امرأة و16 قاصرًا، كانوا يواجهون صعوبات على متن عدة مراكب مطاطية تقليدية.

وأكدت البحرية، أن هؤلاء المرشحين للهجرة السرية بعضهم كان في حالة صحية متدهورة، تلقوا الإسعافات اللازمة على متن وحدات البحرية الملكية، قبل أن يُنقلوا سالمين إلى مختلف موانئ شمال المملكة.

واستفاد المغرب، ضمن بلدان مغاربية، من ثلاثة برامج أقرتها المفوضية الأوروبية قبل أشهر، وترمي إلى تدبير تدفقات الهجرة عبر المتوسط، انطلاقًا من شمال إفريقيا عبر مساعدة الدول المعنية على حماية حدودها البرية وتعزيز قدراتها في تدبير تدفقات المهاجرين، واستأثرت الرباط بأكثر من ثلث الغلاف المالي المخصص وقدره 90 مليون يورو.