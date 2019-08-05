تونس تمنع مهاجرين غير شرعيين من دخول أراضيها

منعت الوحدات العسكرية التونسية المتمركزة بالمنطقة الحدودية العازلة في بن قردان، التابعة لمحافظة مدنين القريبة من الحدود اللّيبية، 53 مهاجرًا غير شرعي كانوا من دون وثائق هوية من دخول أراضيها، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع التونسية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه تم إرجاع المجتازين وهم 20 سودانيًا و33 إيفواريًا إلى التراب الليبي، والإشارة إليهم بضرورة الدخول إلى تونس عبر البوابات الرسمية.

كما أكدت أن الوحدات العسكرية تمكنت من إيقاف شخص سوداني الجنسية، تم تسليمه إلى فرقة الحرس الحدودي بالشوشة التابعة لمحافظة مدنين التي تولت ترحيله إلى ليبيا، بالإضافة إلى إيقاف سودانيين اثنين آخرين تم تسليمهما إلى مركز الحرس الحدودي بـ ”المقيسم“ للتحقيق معهم.

وأصبحت محافظات الجنوب التونسي، خصوصًا مدنين وقابس، في السنوات الأخيرة وجهة للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول جنوب أفريقيا والذين يتسللون من ليبيا.

على صعيد متصل، ضبطت الوحدات الأمنية التونسية 36 مهاجرًا إيفواريًا كانوا ينوون الهجرة نحو إحدى الدول الأوروبية انطلاقًا من محافظة صفاقس، بينهم 11 امرأة و 3 رضع.

وقال الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير: إن السلطات التونسية قامت بتحويل هؤلاء المهاجرين نحو محافظة مدنين، ومن ثم أوصلتهم إلى الحدود الليبية وطلبت منهم الذهاب نحو ليبيا.

وتدين المنظمات الحقوقية التونسية بشدة عمليات الترحيل التي تطبقها السلطات التونسية ضد المهاجرين الأفارقة، حيث تصرّ على ضرورة السماح للمهاجرين بدخول التراب التونسي حتى تتكفل بهم المنظمات الإنسانية.