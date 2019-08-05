المغرب.. طفلة تحترق أمام أعين الناس

حضر سكان بلدة سيدي علال البحراوي في المغرب مشهدا مفزعا مساء يوم الأحد ، حيث عاين عدد كبير منهم مشهد طفلة في الرابعة من عمرها و النيران تلتهمها ، دون أن يتمكنوا من إنقاذ حياتها.

إذ كانت الصغيرة تحاول الفرار من ألسنة اللهب من خلال النافذة، إلا أن السياج الحديدي منعها ، فكانت قدميها تظهران من الشارع و النيران تلتهم جسدها الصغير.

وفارقت الطفلة الحياة بعد نقلها إلى المستشفى بسبب الحروق الخطيرة التي أصابتها ، فيما نجت والدتها وأختها الرضيعة من الحادث حسب موقع ”كيفاش“.

وذكر شهود عيان للصحافة المحلية أن رجال الإطفاء وسيارة الإسعاف تأخرت كثيرا في الحضور، ولم يعرف لحد الآن سبب الحادث.

وتداول ناشطون صورا ومقاطع -يعتذر ”إرم نيوز“ عن نشرها لما تضمنته من مشاهد مؤلمة- أثارت الكثير من الحزن بين المتصفحين، وسط انتقادات طالت الذين انشغلوا بالتصوير دون محاولة إنقاذ الطفلة.