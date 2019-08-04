الداخلية التونسية توقف مرشحا رئاسيا عن العمل

قررت وزارة الداخلية التونسية إيقاف ناظر الأمن الأول فتحي خميس كريمي عن العمل وسحب جميع معداته، بسبب إيداعه ترشحا للانتخابات الرئاسية ”دون ترخيص مسبق“، بحسب ما ورد في برقية صدرت مساء الأحد عن المدير العام للأمن العمومي بتونس.

و أودع فتحي خميس كريمي، في وقت سابق، ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وتقدم بصفته مستقلا بعد جمع تزكيات شعبية.

وقال في تصريح إذاعي إنّ برنامجه الانتخابي يرتكز أساسا على إلغاء الأحزاب السياسية في تونس والقضاء عليها نهائيا إذا وصل إلى سدة الحكم.

وأكّد أنه أمني ويباشر مهامه بمصالح وزارة الداخلية وكان قد قدم ترشحه للرئاسية في 2009 و2014 وتم رفضه في المناسبتين لعدم استيفاء الشروط، وفق قوله.