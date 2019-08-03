تونس.. المهدي جمعة يقدّم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

كشفت مصادر من داخل حزب ”البديل التونسي“، أن رئيس الحزب، المهدي جمعة، سيقدّم، غدًا الأحد، أوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

وقالت المصادر، خلال تصريح لـ“إرم نيوز“، إنّ المهدي جمعة سيقدم ترشحه للسباق الرئاسي، عقب الانتهاء من اجتماع شعبي ينظمه الحزب في العاصمة تونس، وذلك بعد أن تمكّن من جمع أكثر من 40 ألف تزكية شعبية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس حزب البديل التونسي، أنه تمكن من جمع 40 ألف تزكية خلال 48 ساعة فقط، وهو ما يخوله رسميًا الترشح إلى الانتخابات الرئاسية.

وينص قانون الانتخابات في تونس على ضرورة تقديم المُرشّح للانتخابات الرئاسية ملفًا يضم 10 آلاف توقيع لناخبين تونسيين من 10 دوائر انتخابية، أو تزكية 10 نواب من البرلمان.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنها قبلت في اليوم الأول من فتح باب الترشحات، 10 طلبات ترشّح، وسط توقّعات بتسجيل رقم قياسي في عدد الطلبات خلال الأيام المقبلة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت القناة الرسمية التونسية أنها ستبث، لأول مرة في تاريخها، مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، التي ستُجرى يوم 15 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وستُخصّص القناة الرسمية، حلقة مباشرة عنوانها ”الطريق إلى قرطاج“، ستُبثّ من الـ 2 إلى الـ 7 أيلول/سبتمبر المقبل، يتمّ من خلالها استدعاء كل المرشحين للاستحقاق الرئاسي للتناظر حول برامجهم الانتخابية.

يذكر، أنه تم فتح قبول الترشحات لخوض الاستحقاق الانتخابي، أمس الجمعة، وستتواصل حتى التاسع من الشهر الجاري.